Трамп заявил, что США не дадут «значительных» гарантий безопасности Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина не получит «значительные» гарантии безопасности от Соединенных Штатов, так как это бремя ляжет на Европу. Политика цитирует РИА Новости.

«Я не собираюсь давать значительные гарантии безопасности. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе — это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что у Украины «отличные редкоземельные металлы», и выразил готовность работать с Киевом в этом направлении.

Также президент США добавил, что поддерживает планы Великобритании и Франции направить на Украину «миротворцев», и назвал это «хорошей идеей».

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее Трамп анонсировал визит Зеленского в Вашингтон для подписания сделки.