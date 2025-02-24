Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что Украина готова обменяться с РФ пленными по схеме «всех на всех»

Зеленский: Украина готова к обмену «всех на всех» пленных с Россией

Украинская сторона готова провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с европейскими лидерами в Киеве, передает Telegram-канал УНИАН.

«Это может стать шагом к завершению войны», — заявил он.

По словам Зеленского, Украина, Европа и Соединенные Штаты должны присутствовать в ходе переговоров с Россией, чтобы мирное урегулирование не было обрамлено словами о «нормализации, перезагрузке или примирении». До этого украинский лидер заявил, что готов покинуть пост президента в обмен на членство страны в НАТО.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в ходе запланированного визита. По данным украинского телеканала «Общественное», на Украине состоится встреча лидеров государств-союзников, в ходе которой будут подняты вопросы мирного урегулирования и рассмотрены гарантии безопасности. О планах посетить с визитом украинскую столицу уже рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Ранее Лавров заявил, что стамбульские договоренности могут стать основой для мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами