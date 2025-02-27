В ООН прокомментировали переговоры России и США в Стамбуле

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует любой диалог между Россией и США. Об этом ТАСС заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, комментируя российско-американские переговоры в Стамбуле.

«Мы не знаем, что именно обсуждалось, но полагаю, что любой диалог между США и Россией для урегулирования неразрешенных вопросов должен приветствоваться», — сказал Дюжаррик.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

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