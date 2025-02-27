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Матвиенко раскрыла, что просил передать Эрдоган Путину

Матвиенко: Эрдоган просил передать Путину, что в Турции ждут его визит

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил передать российскому коллеге Владимиру Путину, что его визит очень ждут в Турции. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Турцию, передает ТАСС.

«Он (Эрдоган — «Газета.Ru») просил меня еще раз передать, что его (Путина — «Газета.Ru») очень ждут с визитом в Турции, называл его своим другом большим», — сказала Матвиенко.

До этого после переговоров с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем председатель Совфеда выразила благодарность Эрдогану и руководству Турции за их позицию по Украине и за то, что они выступают за мирное разрешение украинского конфликта.

Также в четверг, 27 февраля, представители России и США провели встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин.

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