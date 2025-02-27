«Есть встречный настрой». Чем закончились переговоры России и США в Стамбуле?

В четверг, 27 февраля, представители России и США провели встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран. Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Представители России и США 27 февраля провели переговоры в Стамбуле, на которых обсудили возобновление работы посольств и консульств. При этом в американском Госдепартаменте подчеркнули, что повестка встречи исключает политические темы и вопросы безопасности.

В то время как американская и российская стороны находились в Стамбуле, президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что первые контакты с новой администрацией президента США вселяют надежды. По мнению российского президента, у сторон есть встречный настрой.

«Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений , на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре», — сказал Путин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на переговорах присутствуют российские дипломаты, специализирующиеся на двустороннем взаимодействии с США:

«Представители МИД, которые отвечают за российско-американские отношения, я имею в виду, которые занимаются непосредственно российско-американскими отношениями».

Перед встречей в Стамбуле прошли два технических контакта между Москвой и Вашингтоном. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США, создающей препятствия для работы российского посольства, на что Россия отвечала аналогичными мерами.

На прошлой неделе, 18 февраля, госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с Россией в Эр-Рияде сообщил, что стороны договорились восстановить работу посольств в Москве и Вашингтоне. По его мнению, это необходимо, чтобы создать миссии для поддержки мирных переговоров Украины, двусторонних отношений и сотрудничества в более широком смысле.

Плачевное состояние дипломатических контактов

С октября прошлого года, когда посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост, у Москвы нет постоянного представителя в Вашингтоне. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия до сих пор не получила агреман новому послу в Вашингтоне.

Официально имя кандидата на должность посла Москвы в американской столице не сообщалось. Однако по данным газеты «Коммерсантъ», этот пост может занять Александр Дарчиев. Сейчас он возглавляет департамент Северной Америки МИД РФ.

Кроме того, Россия с 2017 года не может разрешить вопрос о своей дипломатической собственности в США. В 2017 году Вашингтон закрыл российское консульство в Сан-Франциско и два дипломатических филиала в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, после обвинений со стороны сотрудников американской разведки во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В 2018 году президент Дональд Трамп закрыл российское консульство в Сиэтле из-за его близости к американской базе подводных лодок и производителю самолетов Boeing. С тех пор Москва неоднократно обращалась в ООН с просьбой призвать США вернуть собственность России.

Помимо болезненного вопроса о возврате дипсобственности России, есть еще и проблемы с чисто техническим увеличением числа дипломатов, а также сотрудников посольств и дипмиссий. Об этом заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова заявила «Газете.Ru».

«Необходимо разработать какую-то дорожную карту будущих встреч и контактов. Наверняка, отдельно обсуждается функционирование каналов связи по линии МИД РФ и Госдепа», — добавила Гафарова.

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В свою очередь политолог Дмитрий Солонников заявил «Газете.Ru», что у России и Соединенных Штатов настолько сокращена численность посольств, что практически нет возможности проводить нормальную работу. По его мнению, численный состав должен быть возвращен на начальную базовую величину.

«Еще у нас закрыты консульские службы, как в России, так и в США. То есть нужно следующее: полноценная работа посла, увеличение численности посольства, возвращение послов в страны и открытие консульских учреждений. Я думаю, что как вводились эти ограничения постепенно, так они и будут постепенно сниматься», — сказал политолог.

В 2021 году стандартное число сотрудников как для американской дипмиссии в России, так и для российской в США составляло 455 человек. США лидируют среди всех стран Запада по числу высланных российских дипломатов с 2000 года — всего 225 человек.

«Первый шаг к дальнейшему сближению»

Дипломатические контакты в условиях столь сложной геополитической ситуации, должны играть стабилизирующую роль считает политолог Анастасия Гафарова.

«Каналы связи, всевозможные горячие линии между ведомствами СССР и США бесперебойно работали даже в период «холодной войны» после Карибского кризиса, но были сильно нарушены в последние годы. Эти контакты были оборваны американской стороной, что было по мнению Трампа ошибкой и угрозой для мировой безопасности », — сказала она.

По ее мнению, наличие контактов — это позитивный сдвиг, другое дело, что восстановить доверие будет непросто, а главное непросто будет заручиться гарантиями, что через два или четыре года США снова не совершат резкий разворот. Гафарова отметила, что «российская сторона может быть заинтересована в том, чтобы помочь действующей американской администрации упрочить свои позиции внутри самих Штатов».

«Я бы не стала искать скрытых смыслов в том факте, что американская и российская провели такую долгую беседу. В ситуации, когда контакты двух столь значимых стран были сведены чуть ли не до нуля, даже поверхностный диалог может отнять много времени. Тем более, что согласование технических деталей — касающихся тех же самых дипведомств и дипсобственности — процесс сложный и длительный», — сказала Гафарова.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что переговоры в Стамбуле в том числе могут стать первым шагом к дальнейшему налаживанию отношений между Россией и США:

« Российские и американские политики сейчас говорят не только о разрешении украинского кризиса, но и об экономическом сотрудничестве. Между нами очень много вопросов и с точки зрения введенных санкций, и с точки зрения уже имеющегося опыта. Была прекращена работа коммерческих предприятий стран. Также был арест российских золотовалютных резервов и прекращение деятельности юридических лиц. Все эти вопросы надо будет решать».

При этом политолог не исключил, что ситуация может остаться без изменений. Также не факт, что и украинский конфликт будет разрешен в ближайшее время. Однако, чтобы хотя бы начать переговоры по Украине, необходимо подготовить дипломатическую базу, считает Солонников.

«В любом случае наличие переговоров определенно лучше, чем делать вид, что друг друга нет. Если Москва и Вашингтон смогут решить вопрос дипломатических отношений, это будет хороший шаг. Две стороны должны друг друга слышать, нормально работать. В перспективе это даёт возможность когда-то нормализовать отношения , но далеко не факт, что экономические вопросы будут решаться вместе с военными вопросами», — сказал Солонников.

Запад будет мешать сближению

Выступая на заседании коллегии ФСБ Владимир Путин заявил, что не всех на Западе устраивает начавшийся диалог между Россией и США, поэтому его попытаются сорвать. Он добавил, что некоторые западные элиты настроены на сохранение нестабильности в мире.

«Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», — сказал Путин.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что Трамп стремится к диалогу с Россией потому что последние годы Москва была идеологически против западной либеральной риторики. Американский президент чувствует идеологическую близость с Россией, добавил политолог.

«Трамп ведет игру, исходя из принципа «друг моего врага — мой враг». Это описывает его отношение к европейским политикам, которые поддерживали Байдена и Демократическую партию. При этом Трамп прежде всего решает свои вопросы внутри страны. Его задача — сохраниться у власти и передать ее с продолжением своего курса развития вице-президенту Джей Ди Вэнсу», — сказал Солонников.

Он напомнил, что сейчас в США идут очень сложные переговоры по новому бюджету, который нужно принимать. И скоро начнётся кампания по промежуточным выборам в конгресс, которую республиканцам нельзя проиграть.

«Чтобы выстоять на внутреннем контуре, Трампу нужны союзники на внешнем политическом контуре, а Европа пока что расценивается как враг», — заключил Солонников.