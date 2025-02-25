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В Польше высказались об отправке военных на Украину

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша против отправки войск на Украину
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Политические силы в Польше выступили против отправки военных на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Совместная позиция в вопросе ненаправления войск на Украину. Это то, что объединяет все политические силы и должно объединять», — сказал он.

17 февраля Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует направлять свои войска на территорию Украины, поскольку ее военные в данный момент заняты охраной восточной границы.
Он отметил, что на польско-белорусской границе постоянно присутствуют шесть тысяч военнослужащих, в общей сложности в этом принимают участие 17 тысяч военных.

По данным соцопросов, больше половины (53%) жителей Польши выступают против того, чтобы Варшава оказывала Киеву военную поддержку.

Ранее польский премьер предложил оказать помощь Украине за счет замороженных активов РФ.

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