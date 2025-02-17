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В Минобороны Польши заявили, что не отправят военных на Украину

Минобороны: Польша не пошлет войска на Украину, солдаты заняты на охране границы
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Global Look Press

Польша не планирует направлять свои войска на территорию Украины, поскольку ее военные в данный момент заняты на охране восточной границы. Об этом журналистам сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что на польско-белорусской границе постоянно присутствуют шесть тысяч военнослужащих, в общей сложности в этом принимают участие 17 тыс. военных.

«Мы являемся хабом, который обеспечивает логистическую поддержку Украины. В среднем 95%, а иногда и 100% помощи идет через Польшу. Так что мы уже имеем определенную роль», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он добавил, что Польша имеет другую роль – логистическое обеспечение и усиление восточного фланга Североатлантического альянса.

17 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите Евросоюза по вопросам безопасности в Париже обсудят размещение иностранных войск на Украине после урегулирования конфликта.

Ранее Лавров ответил на заявления лидеров ЕС о желании участвовать в переговорах по Украине.

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