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Польский премьер предложил оказать помощь Украине за счет замороженных активов РФ

Туск призвал финансировать Украину за счет активов России и укрепить границы ЕС
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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в X заявил, что Евросоюзу необходимо перестать вести разговоры и начать действовать по украинскому вопросу.

Он перечислил три способа улучшения позиции Евросоюза, в том числе за счет оказания помощи Киеву за счет замороженных в Европе российских активов. По словам Туска, необходимо действовать, вместо того чтобы вести разговоры.

«1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине из замороженных российских активов. 2. Давайте усилим патрулирование воздушного пространства, прибалтийскую охрану и границы ЕС с РФ. 3. Давайте быстро примем новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС», — написал Туск.

По его мнению, капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества «со всеми вытекающими последствиями».

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Братиславе заявил, что страны Евросоюза должны «перестать ныть» и добиться места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что РФ и США обсудили способ решения конфликта на Украине.

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