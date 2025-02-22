Более 50% опрошенных поляков выступили против военной поддержки Украины

Больше половины (53%) жителей Польши выступают против того, чтобы Варшава оказывала Киеву военную поддержку. Об этом говорят результаты исследования, подготовленного социологическим центром Opinia24 по заказу польского Radio Zet.

«В целом, в процентном соотношении примерно каждый третий поляк (29%) выступает за передачу большего количества оружия Украине. Более половины опрошенных (53%) выступают против поставок оружия Польшей на Украину», — указано в материале, посвященном итогам опроса.

17 февраля министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не планирует направлять свои войска на территорию Украины, поскольку ее военные в данный момент заняты на охране восточной границы.

Он отметил, что на польско-белорусской границе постоянно присутствуют шесть тысяч военнослужащих, в общей сложности в этом принимают участие 17 тысяч военных.

Ранее польский премьер предложил оказать помощь Украине за счет замороженных активов РФ.