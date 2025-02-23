Эрдогану передали послание от Медведева

Делегация «Единая Россия» и посол России в Турции Алексей Ерхов передали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану приветствие от главы партии, заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве.

«Представители «Единой России» передали приветствие председателя партии Дмитрия Медведева на имя председателя Партии справедливости и развития (ПСР), президента Турции Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении.

Медведев подчеркнул в своем послании, что многоплановое партнерство Москвы и Анкары опирается на крепкие традиции дружбы и взаимного уважения.

23 февраля стало известно, что глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине. Источник добавил, что также в ходе переговоров Фидан намерен заявить о готовности Анкары принять переговоры по Украине. В Турции ожидают, что Лавров посетит страну 23 февраля.

Ранее Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине.