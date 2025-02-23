Стало известно о планах Турции обсудить с Лавровым переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планирует обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что также в ходе переговоров Фидан намерен заявить о готовности Анкары принять переговоры по Украине.

В Турции ожидают, что Лавров посетит страну 23 февраля. Переговоры глав внешнеполитических ведомств могут состояться 24 февраля.

18 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Турецкий лидер подчеркнул, что данные аспекты очень важны для Турции, и Анкара всегда выражала к ним уважение.

Ранее Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине.