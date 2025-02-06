Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине

Лавров и глава МИД Турции Фидан условились о тесном контакте по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщается на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Отмечается, что стороны подтвердили важность плотной координации шагов по реализации договоренностей президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее. Также Лавров и Фидан условились оставаться в тесном контакте по актуальным двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину.

До этого Лавров заявил, что Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии. По его словам, попытки Запада отстранить эти страны от процесса внешнего сопровождения урегулирования в Сирии вряд ли продиктованы добрыми намерениями, речь идет о намерении оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции.

Ранее в Кремле оценили возможность сохранения российских баз в Сирии.