Решение президента Украины Владимира Зеленского «напасть» на главу США Дональда Трампа оказалось неверным. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.

По словам Зеркаль, если бы Зеленский согласился на соглашение по редкоземельным металлам, возможно, Трамп стал бы к нему более благожелательно настроен.

«Его (Зеленского) решение наброситься на Трампа было «определенно ошибкой», — говорится в статье, основанной на комментариях Зеркаль.

До этого Трамп обвинил украинские власти в провале соглашения, которое обеспечивало доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую и военную помощь от США. Выступая на инвестиционном саммите в Майами, Трамп заявил, что «не слишком удачливый юморист Зеленский уговорил США выделить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть». Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, в то время как Америка просто предоставляет Украине финансовую помощь.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

Ранее Трамп заявил, что открыт к контакту с Зеленским, несмотря на критику.