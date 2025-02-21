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Трамп заявил, что открыт к контакту с Зеленским, несмотря на критику

Трамп заявил, что ответит на звонок Зеленского
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на критику в адрес украинского президента Владимира Зеленского, открыт для дальнейших контактов с ним. Об этом американский лидер заявил в интервью радиостанции Fox News.

«Да, конечно, я отвечу на его звонок», — заявил глава Белого дома, говоря о возможности телефонного разговора с Зеленским.

Кроме того, Трамп указал, что «не играет в игры».

При этом американский лидер заявил, что Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Президент США также добавил, что у украинского политика нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.

Среди прочего, Трамп утверждал, что Зеленский проделал очень плохую работу в части переговорного процесса.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее во Франции назвали дату визита Трампа в Москву.

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