Зеленский отказался подписывать договор с США по ископаемым. Киев предложил свой вариант сделки

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в двусторонней встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в Мюнхене, Германия, 14 февраля 2025 года.

Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых, из-за чего встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности была перенесена. Американская сторона запросила дополнительное время для ознакомления с предложенным проектом.

Украина предоставила США собственные предложения для потенциального договора о праве на украинские полезные ископаемые, что привело к переносу встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса и украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает NV.

Встреча была отложена по просьбе американской стороны, которая попросила дополнительное время для ознакомления с проектом соглашения, переданным украинской стороной незадолго до начала переговоров.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, проект, который Украина представила США, был тщательно подготовлен и отражал национальные интересы страны. Киев утверждает, что предлагаемые условия написаны в соответствии с Конституцией Украины.

Доступ к 50% украинских ископаемых

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. Позднее Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млн. Белый дом разъяснил, что такая сделка должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву.

Однако по данным источников Reuters, Зеленский выразил сомнения по поводу предложений, которые ему представила американская сторона на встрече с американскими конгрессменами. Один из собеседников агентства рассказал, что Зеленский почувствовал, что его вынуждают подписать документ, который он не успел должным образом изучить. Источник отметил, что президент Украины был недоволен тем, что ему предложили что-то, с чем он должен был либо согласиться, либо отклонить без предварительного ознакомления.

Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно, однако он готов рассматривать варианты сделки, которые предполагают совместное освоение полезных ископаемых. Он отметил, что американцы оказали наибольшую помощь Украине, и поэтому должны получить наибольшие преимущества. Этот приоритет, по его словам, будет предоставлен США.

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Как сообщил обозреватель The Washington Post Джош Рогин, Зеленский отказался подписывать соглашение, которое давало бы США право на 50% запасов украинских ископаемых. Он подтвердил на полях Мюнхенской конференции, что на данный момент не готов согласиться с условиями договора, хотя выразил готовность обсудить детали этой сделки.