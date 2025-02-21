«Весь мир говорит про «Орешник». Путин — о бананах, температуре Солнца и иностранных брендах

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Об «Орешнике» и техническом прогрессе

Встреча продлилась более часа, ее участники обсуждали новые материалы, технологическое развитие страны и важность подготовки кадров для российской науки. Чтобы быть успешными в сфере технологий, необходимо играть на опережение, заявил Путин.

Он рассказал и об уникальных характеристиках ракеты «Орешник».

«Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца», — уточнил президент.

По его словам, разработкой подобных систем (они назывались «Авангард») советские ученые занимались еще с 1980-х годов. Путин добавил, что тогда температура на боеголовках была чуть ниже, чем на поверхности Солнца.

Часто российские научные решения превосходят иностранные разработки, подчеркнул Путин.

«Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и необходимую помощь от них получают. Причем отечественные решения сейчас часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — заявил глава государства.

Он поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием страны. Путин добавил, что некоторые страны «обскакали» Россию по ряду направлений, включая двигателестроение.

«Здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое еще нужно сделать <…> Но ничего, зато вызов такой хороший», — отметил он.

О брендах, бананах и литии

Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

«Нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов... до выпуска высокотехнологичной продукции», — объяснил глава государства.

Речь в том числе идет о добыче лития.

«Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», — подчеркнул Путин.

При этом он похвалил российское сельское хозяйство, заявив, что в стране научились выращивать все, включая бананы.

«Сельхозпроизводители нас упрашивали: только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать», — сказал Путин.

В ноябре 2024 года о планах массово выращивать бананы говорили в Минсельхозе. Однако Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства сообщила, что может представить первые отечественные бананы только к концу 2025 года.

Говоря о возможном возвращении в Россию иностранных брендов, Путин призвал обеспечить отечественным производителям преимущества.

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — подчеркнул Путин.

По его словам, введенные против России ограничения сыграли стимулирующую роль для отечественных науки и бизнеса:

«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают».

По его словам, политики на Западе поймут пагубность практики ограничения отношений в области науки и образования. Путин добавил, что глобальное развитие должно быть «справедливым и сбалансированным».

«Наши двери открыты, мы всегда рады нашим друзьям и коллегам», — заявил он.