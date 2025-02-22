Политику Зеленского сравнили с метаниями загнанной в угол крысы

Визит украинского лидера на Ближний Восток на фоне переговоров между Россией и США в Эр-Рияде напоминает метания загнанной в угол крысы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов.

«Владимир Зеленский напоминает загнанную в угол крысу, которая мечется. Его метания по Ближнему Востоку — это попытка напомнить о себе», — подчеркнул он.

По словам политолога, Зеленского оскорбил сам факт переговоров между Россией и США и нормализация отношений Москвы и Вашингтона.

До этого Суслов отмечал, что президент США Дональд Трамп увеличивает давление на Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал президента США Дональда Трампа в критике украинского лидера Владимира Зеленского. Зампред Совбеза сказал, что Трамп прав на все 200%, называя Зеленского «диктатором без выборов». Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы «громко рассмеялся».

Ранее МИД России рассказал о приоритетных вопросах в диалоге с США.