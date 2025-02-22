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МИД России рассказал о приоритетных вопросах в диалоге с США

Рябков назвал приоритетом возвращение шести объектов дипсобственности в США
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

На фоне процесса нормализации отношений России и США возвращение шести объектов российской дипломатической недвижимости в Америке остается одним из главных вопросов для РФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Для нас есть среди приоритетов то, о чем мало пишут СМИ, — это требование вернуть нам незаконно арестованные американской стороной объекты дипломатической недвижимости. Их шесть», — подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что в нарушение положения Венской конвенции России отказывают в доступе на упомянутые объекты. При этом дипломатическая недвижимость защищена дипломатическим иммунитетом, напомнил Рябков.

До этого Рябков заявлял, что российская сторона с большим вниманием относится к сигналам с американской стороны о необходимости восстановления прежней численности персонала посольств двух стран.

По его словам, для реализации инициативы, предложенной со стороны Соединенных Штатов, необходимо решить проблемы уже работающих дипломатов.

Ранее Ушаков назвал уникальным развитие отношений США и России после разговора Трампа и Путина.

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