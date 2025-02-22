В России рассказали о планах Трампа в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп увеличивает давление на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку. Об это в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов.

«Программа максимум (для Трампа — прим. ред.) заключается в том, чтобы заставить его (Зеленского — прим. ред.) уйти в отставку», — подчеркнул он.

По словам Суслова, такое развитие событий наиболее вероятно. Трамп, пояснил российский политолог, считает Зеленского препятствием для решения конфликта Украине.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал президента США Дональда Трампа в критике украинского лидера Владимира Зеленского. Зампред Совбеза сказал, что Трамп прав на все 200%, называя Зеленского «диктатором без выборов». Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы «громко рассмеялся».

19 февраля глава Белого дома назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Трамп добавил, что «имевший скромный успех как комедиант» Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги.

Ранее Медведев назвал СВО народной войной.