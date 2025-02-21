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Конгресс США не поддержал утверждение нового пакета финансирования Украины

Джонсон: конгресс США не поддерживает идею нового финансирования для Киева
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J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США не поддерживает идею утверждения нового пакета финансирования на нужды Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «в конгрессе нет настроя на это».

По словам Джонсона, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно положить конец конфликту.

До этого помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Зеленскому стоит вернуться к переговорам о сделке по полезным ископаемым в качестве компенсации США. По его словам, положения о гарантиях безопасности Украины являются ключевой частью сделки с США о ее ресурсах.

20 февраля Уолтц сказал, что США недовольны позицией Киева в отношении сделки по украинским редкоземельным металлам. Он призвал руководство Украины «сбавить тон, внимательно посмотреть на ситуацию и подписать эту сделку».

Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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