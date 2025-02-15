Зеленский объяснил отказ подписывать соглашение о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский подчеркнул, что документ требует доработки и уточнения механизмов распределения доходов от разработки природных ресурсов. Также, по словам Зеленского, в соглашение необходимо включить гарантии безопасности для Украины.

Зеленский дал указание своим министрам не подписывать договор до устранения выявленных недостатков.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона продолжить оказывать помощь Киеву, но только в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент представил в Киеве проект соглашения о полезных ископаемых, а через несколько дней Украина передала Вашингтону свою версию договора. Какие именно пункты были отредактированы, не сообщается, однако украинские СМИ писали, что правки не понравились Соединенным Штатам.

Ранее в Крыму рассказали, чем для Киева обернется сделка по полезным ископаемым.