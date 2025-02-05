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В Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины

Представитель Хьюз: редкие ресурсы Украины нужны США для возмещения трат на Киев
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Emily Elconin/Reuters

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что редкоземельные металлы и полезные ископаемые Украины нужны Вашингтону, чтобы возместить затраты, отправленные на поддержку Киева. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Как вчера заявил президент Трамп, Соединенным Штатам необходимо возместить любые деньги, которые они тратят или тратили на помощь Украине. Обсуждения в выходные были сосредоточены на том, как лучше всего обеспечить это погашение, и график еще не установлен», — сказал Хьюз.

До этого газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Отмечалось, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский попросил США передать Украине ядерное оружие.

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