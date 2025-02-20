В Белом доме призвали Зеленского вернуться к переговорам по полезным ископаемым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит вернуться к переговорам о сделке по полезным ископаемым в качестве компенсации США. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет РИА Новости.

По его словам, положения о гарантиях безопасности Украины являются ключевой частью сделки с США о ее ресурсах.

Также Уолтц отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями Зеленского, поскольку украинский лидер предпочел использовать вызывающую риторику в адрес Вашингтона вместо того, чтобы конструктивно работать над сделкой по ресурсам.

20 февраля Уолтц сказал, что США недовольны позицией Киева в отношении сделки по украинским редкоземельным металлам. Он призвал руководство Украины «сбавить тон, внимательно посмотреть на ситуацию и подписать эту сделку».

15 февраля президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины. Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву.

В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.