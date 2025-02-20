Администрация Трампа выразила недовольство позицией Киева по сделке о полезных ископаемых

США недовольны позицией Киева в отношении сделки по украинским полезным ископаемым. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет ТАСС.

«Почему мы получаем такую негативную реакцию и... ругань в прессе за все, что администрация сделала... и за все, что Соединенные Штаты сделали для Украины. Это просто неприемлемо. Им нужно сбавить тон, внимательно посмотреть на ситуацию и подписать эту сделку», — сказал Уолтц.

15 февраля президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины. Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву.

Газета The Washington Post писала, что власти Украины отклонили план администрации США по оказанию республике военной помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. Украинский президент Владимир Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения тем, что документ не обеспечивает надлежащей защиты интересов Украины и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.