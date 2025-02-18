Уиткофф оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Уиткофф: переговоры США с Россией в Эр-Рияде получились конструктивными

Переговоры США с Россией в Эр-Рияде получились конструктивными и позитивными, заявил спецпосланник президента США Дональда Трама по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом сообщает «‎Интерфакс».

«‎Переговоры были позитивными, оптимистичными, конструктивными», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

Дипломат добавил, что в будущем станет ясно, способны ли эти контакты принести конкретные результаты.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее Рубио раскрыл значение переговоров между США и РФ в Эр-Рияде.