Ушаков рассказал, как прошли переговоры между Россией и США

Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов прошли неплохо. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что был серьезный разговор по всем вопросам. Россия и США выразили намерение развивать двусторонние отношения, что является общим интересом как Москвы, так и Вашингтона. Ушаков добавил, что пока сложно утверждать, что позиции России и США становятся ближе, но обсуждение этого вопроса в Эр-Рияде имело место.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе, отметил Ушаков.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча была посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Москву представляли Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.

Ранее глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными.