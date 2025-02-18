Глава РФПИ заявил о готовности США восстановить ряд проектов с Россией

Представители Российской Федерации и США на встрече в Эр-Рияде 18 февраля обсуждают восстановление сотрудничества по целому ряду экономических проектов. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Мы встречались с членами американской делегации, и мы обсуждаем воссоединение некоторых проектов в экономической сфере», — сказал Дмитриев.

Очень важно, что компании США в первый раз услышали о том, что они потеряли $300 млрд в результате ухода с российского рынка, отметил чиновник.

Глава РФПИ подчеркнул, что для восстановления диалога между странами крайне важно обсуждать совместные экономические проекты.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Российскую делегацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Ушаков отметил, что Россия приехала на переговоры с серьезным подходом.

Ранее Дмитриев заявил, что налаживание экономических контактов между Россией и США важно для Вашингтона.