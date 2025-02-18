Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава РФПИ заявил о готовности США восстановить ряд проектов с Россией

Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США обсуждают восстановление экономических проектов
close
Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Представители Российской Федерации и США на встрече в Эр-Рияде 18 февраля обсуждают восстановление сотрудничества по целому ряду экономических проектов. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Мы встречались с членами американской делегации, и мы обсуждаем воссоединение некоторых проектов в экономической сфере», — сказал Дмитриев.

Очень важно, что компании США в первый раз услышали о том, что они потеряли $300 млрд в результате ухода с российского рынка, отметил чиновник.

Глава РФПИ подчеркнул, что для восстановления диалога между странами крайне важно обсуждать совместные экономические проекты.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Российскую делегацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Ушаков отметил, что Россия приехала на переговоры с серьезным подходом.

Ранее Дмитриев заявил, что налаживание экономических контактов между Россией и США важно для Вашингтона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами