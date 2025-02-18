Ушаков заявил, что Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения

Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы обе стороны. Об этом по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения», — сказал он.

Встреча Россия — США посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

От РФ за столом переговоров — Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствует американская сторона: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».