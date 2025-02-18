Рубио раскрыл значение переговоров между США и РФ в Эр-Рияде

Рубио: между США и РФ три года не было значимых контактов

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи Соединенных Штатов и РФ в Эр-Рияде заявил, что между странами около трех лет не было значимых контактов. Слова дипломата предает РИА Новости.

По словам Рубио, переговоры в Эр-Рияде заложили основу для взаимодействия в будущем.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находился в месте проведения встречи.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».