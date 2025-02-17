В США назвали Камалу Харрис «пьяной тетушкой»

Бывшего кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалу Харрис окрестили «пьяной тетушкой» после провального выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

«Когда мы думаем о таких моментах, когда видим, что что-то отнимают, но давайте посмотрим правде в глаза, вы знаете, природа не терпит пустоты… Там, где есть вакансия, давайте ее заполним», — заявила Харрис, отметив также, что «у нас должны быть ясные глаза», чтобы бороться «за что-то, а не против чего-то».

Как пишет издание, зрители посыла выступления Харрис не поняли, а ее саму назвали пьяной тетушкой.

5 ноября в США прошли президентские выборы. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Победу одержал Трамп.

Ранее сообщалось, что американский телеканал передаст властям стенограмму интервью Харрис.