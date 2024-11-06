NBC News сообщил о «траурном настроении» у сторонников Харрис

У сторонников кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис наблюдается «траурное настроение» на фоне публикаций о результатах выборов главы государства. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Канал задал вопрос неназванному конгрессмену-демократу о результатах выборов. Тот ответил журналистам текстовым сообщением, в котором содержалось одно нецензурное слово.

В штабе Харрис описали настрой сторонников кандидата как нехороший. Один из помощников вице-президента отметил обеспокоенность людей.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Fox News предрек Харрис проигрыш на президентских выборах в США.