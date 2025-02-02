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Американский телеканал передаст властям стенограмму интервью Харрис

CBS News отправит властям США стенограмму интервью Харрис в рамках расследования
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Brian Snyder/Reuters

Американский телеканал CBS News отправит Федеральной комиссии по связи США стенограмму октябрьского интервью кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в рамках расследования. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Федеральная комиссия по связи США направила запрос с требованием предоставить «полную, неотредактированную стенограмму и записи с камер» октябрьского интервью бывшего вице-президента Камалы Харрис о выдвижении ее кандидатуры на пост президента. Мы работаем над выполнением требований, поскольку нас обязывает это сделать закон», — говорится в публикации.

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