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В Госдуме приравняли к интервенции планы ЕС по Украине

Депутат Шеремет приравнял к интервенции планы ЕС по отправке войск на Украину
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет приравнял к интервенции планы Евросоюза по отправке войск на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Британская газета Financial Times ранее писала, что лидеры европейских стран на встрече в Париже 17 февраля обсудят предложения по миротворцам и гарантиям безопасности для Украины.

«Отправка войск на Украину по сути станет открытой интервенцией, с целью разделения ее на зоны контроля, чтобы выкачивать полезные ископаемые и вывозить черноземы. Ничего общего с миротворческой миссией это иметь не будет», — заявил депутат.

По его словам, лидеры ЕС, особенно представители Франции и Британии, хотят под видом миротворческой миссии осуществить политическое вмешательство в дела украинской стороны, а также «растоптать» ее суверенитет и превратить в «сырьевой придаток».

До этого газета The Guardian писала, что Европа на данный момент далека от решения по размещению подразделений на территории Украины, в то время как Зеленский считает, что мягкая миротворческая миссия не будет эффективной.

Ранее в МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности.

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