В МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС предоставит Украине гарантии безопасности, даже если Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Об этом пишет агентство Reuters.

Кроме того, по мнению Барро, Украина не добьется «справедливого мира» на переговорах, если в них не будут участвовать представители стран Евросоюза, и подчеркнул, что «только украинцы должны определять параметры мирного договора».

До этого сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

11 февраля газета The Guardian сообщила, что Европа на данный момент далека от решения по размещению подразделений на территории Украины, в то время, как Зеленский считает, что мягкая миротворческая миссия не будет эффективной.

Ранее сообщалось о начале переговоров России и США по Украине.