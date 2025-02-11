Зеленский высказался об идее Макрона о размещении на Украине европейских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении европейских миротворцев на территории республики. Его цитирует британская газета The Guardian.

«Что касается идеи Эммануэля, то если это часть гарантии безопасности, то да, если будет 100-150 тысяч европейских солдат, то да. Но даже тогда мы не будем на том же уровне войск, что и российская армия, которая нам противостоит», — сказал президент Украины.

В материале говорится, что Европа на данный момент далека от решения по размещению подразделений на территории Украины, в то время, как Зеленский считает, что мягкая миротворческая миссия не будет эффективной.

До этого сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с агентством Bloomberg настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

До этого в обращении немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) к немецкому парламенту Штефана Койтера говорилось, что властям Германии необходимо четко определить статус украинского конфликта как прокси-войны против России.

Ранее в Германии сделали заявление об отправке миротворцев на Украину.