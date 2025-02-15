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В США ждут от Европы предложений по миротворцам и гарантиям безопасности для Украины

FT: США ждут от стран ЕС предложений по гарантиям безопасности для Украины
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Global Look Press

Соединенные Штаты Америки обратились к европейским лидерам с просьбой представить предложения по миротворцам и гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Утверждается, что США выступили с данной просьбой после того, как лидеры ЕС начали говорить о необходимости участия Европы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

«Это то, как мы гарантируем свое участие», — сказал собеседник FT.

До этого сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

11 февраля газета The Guardian сообщила, что Европа на данный момент далека от решения по размещению подразделений на территории Украины, в то время как Зеленский считает, что мягкая миротворческая миссия не будет эффективной.

Ранее в МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности.

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