Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады намекнул, что Зеленскому велели говорить о готовности встретиться с Путиным

Дубинский: Зеленского заставили говорить о готовности встретиться с Путиным
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского заставили говорить о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Я буду встречаться только с Путиным». Клоуну дали новый текст в Мюнхене», — написал он.

14 февраля Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с Путиным. По словам украинского лидера, он будет готов к такой встрече после того, как будет разработан вместе с президентом США Дональдом Трампом план, который остановит конфликт.

До этого руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что встреча Зеленского и Путина произойдет после появления у Киева четких гарантий безопасности.

Ранее в Раде заявили о построении на Украине тоталитарного государства с диктатором во главе.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами