Президента Украины Владимира Зеленского заставили говорить о том, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене.

«Я буду встречаться только с Путиным». Клоуну дали новый текст в Мюнхене», — написал он.

14 февраля Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с Путиным. По словам украинского лидера, он будет готов к такой встрече после того, как будет разработан вместе с президентом США Дональдом Трампом план, который остановит конфликт.

До этого руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что встреча Зеленского и Путина произойдет после появления у Киева четких гарантий безопасности.

Ранее в Раде заявили о построении на Украине тоталитарного государства с диктатором во главе.