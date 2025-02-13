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В Раде заявили о построении на Украине тоталитарного государства с диктатором во главе

Депутат Верховной рады Гончаренко заявил о появлении на Украине вождя Ким Чен Зе
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Alina Smutko/Reuters

Власти Украины строят тоталитарное государство с закрытыми границами, контролируемым телевидением и диктатором во главе. Об этом заявил на выступлении в Верховной раде депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который опубликовал видеозапись своего выступления в личном Telegram-канале.

«Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру «научного зеленизма» открыть», — сказал парламентарий.

Над частной собственностью также нависла угроза после массовой национализации предприятий, которую проводят украинские власти, добавил Гончаренко.

1 февраля американский журналист Такер Карлсон заявил, что Зеленский является диктатором, так как он больше не считается избранным народом политиком, запретил религиозную конфессию, а также устраняет своих политических оппонентов. При этом Запад поддерживает этого диктатора, добавил Карлсон.

В конце января депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Зеленский превращается в изгоя, которого никто не любит. По его словам, что внутри страны украинского президента считают вором, узурпатором и виновником будущего поражения, а за границей — упертым дураком, который тянет за собой весь мир в пропасть третьей мировой войны.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский больше не может представлять свой народ.

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