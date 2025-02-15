В офисе Зеленского заявили о готовности встретиться с Путиным

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина произойдет после появления у Киева четких гарантий безопасности. Об этом заявил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире украинского телемарафона.

«Президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным, когда наступит тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам», — сказал Ермак.

По его словам, встреча может состояться, когда Киев будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой, а также «будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь».

Такой момент еще не наступил, подчеркнул глава офиса украинского президента.

Он также добавил, что украинская сторона не услышала от представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности какого-то конкретного плана завершения конфликта.

14 февраля Зеленский в Мюнхене заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с российским лидером. Он подчеркнул, что это произойдет после разработки совместного плана с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский отказался подписывать договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.