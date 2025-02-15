Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского заявили о готовности встретиться с Путиным

Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным после получения гарантий
close
РИА Новости/AP

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина произойдет после появления у Киева четких гарантий безопасности. Об этом заявил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире украинского телемарафона.

«Президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным, когда наступит тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам», — сказал Ермак.

По его словам, встреча может состояться, когда Киев будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой, а также «будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь».

Такой момент еще не наступил, подчеркнул глава офиса украинского президента.

Он также добавил, что украинская сторона не услышала от представителей США на Мюнхенской конференции по безопасности какого-то конкретного плана завершения конфликта.

14 февраля Зеленский в Мюнхене заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с российским лидером. Он подчеркнул, что это произойдет после разработки совместного плана с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский отказался подписывать договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами