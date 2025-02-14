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Зеленский заявил, что готов встретиться только с Путиным

Зеленский заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит «Страна.ua».

«Я не буду встречаться с россиянами <...> Я готов встретиться с одним россиянином — с Путиным», — сказал Зеленский.

По его словам, он будет готов к такой встрече после того, «как будет разработан вместе с [президентом США Дональдом] Трампом план, который остановит войну».

Зеленский ранее заявил, что не готов «подписать все» в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым, но готов его обсудить. Проект соглашения был представлен в Киеве 12 февраля министром финансов США Скоттом Бессентом. Украина передала партнерам свою версию договора 14 февраля.

Также Зеленский во время конференции в Мюнхене сказал, что США никогда не видели Украину в НАТО и не хотели видеть ее в альянсе.

Ранее Зеленский отказался подписывать договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.

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