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В КНР заявили о взаимном доверии между Россией и Китаем

Ван И: Китай и Россия доверяют друг другу и не выступают против третьих стран
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китай и Россия поддерживают друг с другом доверительные партнерские отношения и сообща не действуют против третьих стран. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет ТАСС.

«Китай и Россия — соседи, обе стороны извлекли уроки [истории], мы не присоединяемся к союзам, исключаем конфронтацию и не действуем против третьих стран», — сказал он во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И также отметил, что Россия и Китай на основе взаимного доверия сформировали всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Министр также отметил, что Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает антироссийские санкции бесполезными.

12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что Китай и РФ продолжат углублять политическое взаимодействие, а также последовательно расширять практическое сотрудничество во всех сферах.

Ранее Ван И заявил, что Китай готов вместе с Россией далее укреплять сотрудничество.

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