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Си Цзиньпин: Китай и Россия будут расширять сотрудничество во всех сферах

Си Цзиньпин: РФ и КНР продолжат углублять политическое доверие

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Китай и Россия продолжат углублять политическое взаимодействие, а также последовательно расширять практическое сотрудничество во всех сферах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости.

«Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг для друга, и развитие дружественных отношений имеет неизбежную историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу», — отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин добавил, что российско-китайские взаимоотношения будут на постоянной основе придерживаться правил добрососедства и дружбы, а также всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества.

Председатель КНР подчеркнул, что две державы продолжат углублять политическое взаимное доверие и стратегическую координацию. Кроме того, Пекин и Москва будут продолжать расширять практическое сотрудничество во всех сферах взаимодействия.

Вечером 10 декабря Медведев прибыл в Пекин с рабочим визитом. В ходе визита зампред Совбеза РФ проводил встречи с высшим руководством Китая. Кроме того, он посетил Музей истории Коммунистической партии КНР, а также возложил венок к Памятнику народным героям.

Ранее Медведев сообщил, что передал Си Цзиньпину «личное послание» от Путина.

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