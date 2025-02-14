Ван И: Китай закупает газ у РФ ради своего народа и считает санкции бесполезными

Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает санкции бесполезными. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, пишет ТАСС.

«Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа? Мы удовлетворяем потребности китайского народа», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Китай выступает за решение споров и разногласий политическим путем, поскольку «санкции не способны полностью разрешить проблему».

До этого китайское издание Sohu писало, что экономические достижения России в условиях масштабных западных санкций являются настоящим чудом. Экономические показатели, которые демонстрирует Россия на фоне беспрецедентного санкционного давления, удивляют, отмечается в статье.

В материале указывается, что ограничения Запада в отношении российских нефти и газа не пошатнули экономику РФ, поскольку Москва сумела оперативно найти покупателей в Юго-Восточной Азии. Санкции сделали Россию лишь богаче, тогда как европейские страны обеднели, потеряв доступ к дешевым российским энергоносителям, заключили журналисты.

Ранее глава МИД КНР заявил, что отношения Китая и России не направлены против третьих сторон.