Глава МИД КНР заявил, что Китай готов вместе с РФ укреплять дальнейшее сотрудничество

Китай намерен укреплять дальнейшее сотрудничество с Россией, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

По словам Ван И, КНР готова вместе с Российской Федерацией укреплять сотрудничество, содействовать приданию нового импульса всестороннему стратегическому взаимодействию между странами, вносить вклад в развитие и возрождение обоих государств, в реформирование глобального управления.

Глава МИД подчеркнул, что Китай и Россия должны работать с партнерами по БРИКС над реализацией итогов саммита объединения в Казани. Ван И отметил, что механизм объединения должен стать больше и сильнее, необходимо увеличить влияние глобального Юга и играть более значимую роль в многополярном мире.

19 ноября Лавров и Ван И обсудили реализацию ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей Москвы и Пекина.

Ранее Лавров заявил о попытках вбить клин между Москвой и Пекином.