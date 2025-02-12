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Ганчев рассказал, какую землю может получить руководство Украины

Ганчев: руководство Украины может получить только участок земли метра на два
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РИА Новости

Украинское руководство получит, вместо обмена территориями, лишь участок земли метра на два в длину и полтора в глубину. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ганчев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, отметил, что за все преступления, совершенные украинским политическим руководством с 2014 года, оно может получить даром, без всякого обмена, «участок земли метра на два в длину и полтора в глубину».

Глава администрации Харьковской области назвал заявления Зеленского об обмене территориями «хотелками» и «мечтами».

11 февраля депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет напомнил Зеленскому о том, что Россия не торгует Родиной, после слов президента Украины о намерении обменять на потенциальных переговорах часть оккупированной Курской области на бывшие украинские территории.

В тот же день Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров, то Киев планирует предложить Москве «прямой обмен территориями».

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.

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