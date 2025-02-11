Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обладает крупнейшими в Европе запасами полезных ископаемых и не в интересах США, чтобы они оказались у России, так как она якобы будет делиться ими с КНДР, Китаем и Ираном. Его слова приводит The Guardian.

«Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах… Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не было, для инвестирования в них… Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль», — объяснил Зеленский.

До этого Зеленский заявил, что Киев готов предложить президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Президент Украины обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

Ранее посол Украины в США поблагодарила дочь Кита Келлога за поддержку Киева.