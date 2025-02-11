Зеленский заявил о планах обменять часть Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Об этом он сам заявил в интервью изданию The Guardian.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский.

Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

«Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — подчеркнул президент Украины.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мародерство солдат ВСУ в Курской области попало на видео.