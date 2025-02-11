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В Госдуме ответили на слова Зеленского об обмене Курской области: «Родиной не торгуем»

Депутат Шеремет напомнил Зеленскому о том, что Россия не торгует Родиной
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет напомнил Владимиру Зеленскому о том, что Россия не торгует Родиной, после его слов о намерении обменять часть оккупированной Курской области на бывшие территории Украины на потенциальных переговорах. Его слова приводит News.ru.

«Во-первых, Зеленский не участник переговорного процесса. Во-вторых, этот западный холуй должен помнить, что мы Родиной не торгуем. А в-третьих, пришло время ему не выдвигать условия, а подумать о собственной судьбе», — заявил Шеремет.

В свою очередь председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «политической спекуляцией» планы Владимира Зеленского обменять часть Курской области, оккупированную ВСУ, на территории, которые занимают российские войска в рамках предстоящих мирных переговоров.

До этого Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров, то Киев планирует предложить Москве «прямой обмен территориями».

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.

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