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В Киеве опасаются, что Украина может лишиться суверенитета в ближайшие годы

Postimees: в Киеве считают, что Украина может лишиться суверенитета
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Стрингер Кредит/РИА Новости

В Киеве полагают, что Украина в ближайшие несколько лет может лишиться суверенитета. Об этом пишет газета Postimees, ссылаясь на неназванного украинского политика.

«Если мир не будет достигнут, то в перспективе двух-трех лет Украина вполне может потерять свой суверенитет», — сказал политик.

В статье отмечается, что аналогичного мнения придерживаются и некоторые офицеры ВСУ.

Недавно председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина окончательно утратила свой суверенитет в 2014 году. По его словам, украинского государства не стало как такового, «вера растоптана, память предана», украинская история переписана. Он добавил, что на Украине под запретом оказался русский язык, на котором говорят миллионы граждан.

О том, что Украина почти утратила свой суверенитет заявил также президент России Владимир Путин.

Ранее Путин заявил о законном праве Донбасса и Новороссии на суверенитет от Украины.

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