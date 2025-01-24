В 1990-е годы Российская Федерация практически потеряла суверенитет, но если для нее вопрос независимости — это вопрос существования государства, то ряд бывших республик СССР, такие как страны Прибалтики, пожертвовали им в пользу США и Европейского союза. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Украина окончательно утратила свой суверенитет в 2014 году, отметил парламентарий. В результате этого, по мнению Володина, не стало украинского государства как такового, «вера растоптана, память предана», украинская история переписана, культура страны разрушена, русский язык, на котором говорит большинство населения, оказался под запретом, а гражданам отвели роль «расходного материала».

Спикер Госдумы добавил, что давление со стороны США и стран Запада было всегда, поскольку колониальная политика является основой их существования.

По мнению Володина, существуют страны, которые понимают, что сохранение своей независимости является возможностью самим определять свою судьбу и планировать будущее. Он подчеркнул, что для России это стало возможным после избрания президентом Владимира Путина.

Ранее Володин заявил, что США будут пытаться сохранить свою гегемонию.